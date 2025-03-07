Kamyon sürücüsünün başını 'çakar' yaktı! hem ceza yedi hem işinden oldu: 'Kimse kullanmasın' diye uyardı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 3 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu. Polis Tekin’e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Tekin’in ehliyetine el konulup, kamyonu da çekildi. Tekin, çakarın cezası olduğunu bilmediğini gece aydınlatma için kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlar da kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem."