Kız meselesi yüzünden canından oluyordu! Bir anda gelip kurşun yağdırdı

Mersin'de Zülküf U. daha önce kız meselesinden tartıştığı şahsı bakkal dükkanın önünde arkadaşları ile otururken görünce silahına sarıldı. Her şeyden habersiz oturan şahsın yanına kadar gelerek tabancasıyla tek el ateş edip kaçan şüpheli, kaçarken de kalabalığın üzerine ateş etmeye devam etti. Olayda yaralanan olmazken, tanınmamak için yüzünü gizleyen Zülküf U. ise kaçtığı Diyarbakır'da ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.