Kontrolden çıkan iş makinesi ikiye bölüyordu! İşçinin hayatıyla oynadığı anlar kamerada

Adıyaman'da kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bir iş makinesi operatörü kontrolden çıkan ekskavatörü durdurmak için hayatını tehlikeye attı. Olduğu yerde süratle dönmeye başlayan dev makinenin hareketlerini bir süre takip eden işçi, makinenin hilti kısmının geçişinin ardından araca doğru hamle yaptı. Aracın dönüş yönünde koşmaya başlayan operatör daha sonra palete çıkarak iş makinesinin kabinine girmek istedi. Ancak ayağı boşluğa gelince dengesini kaybederek diğer paletin üzerine sırt üstü düştü.

SON ANDA HAYATİ HAMLE

Bu sırada üzerine doğru gelen aracın gövde kısmını fark eden işçi son anda kendini yere atarak ezilmekten kurtuldu. Sırtına aldığı darbeye rağmen ayağa kalkan işçi ikinci hamlesinde kabinine girdiği aracı durdurmayı başardı. Yürekleri ağza getiren korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.