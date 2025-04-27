Korku dolu anlar! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay’ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında bir olay yaşandı. Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan gelirken bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, park halindeki diğer araçlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.



KORKU DOLU ANLAR

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Otomobilin alevlere teslim olduğu esnada yaşanan korku dolu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



