Markette dehşet anları! Böyle soygun görülmedi: Kimse sesini çıkaramadı

Adıyaman’da bir markete giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki bıçakla soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Soygunun ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Aldığı paralarla beraber kayıplara karışan şahsın soyduğu markete ilk defa geldiği öğrenildi.