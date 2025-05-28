Mesleğin son kalesi 82 yaşındaki tamirci 20 metrekarelik dükkanda fabrikasyona direniyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Metin Yılmazcan, 13 yaşında başladığı ayakkabı tamirciliğini 69 yıldır sürdürüyor. 20 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Çırak bulamamak ve fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşması nedeniyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Yılmazcan, bu duruma direniyor.

ESKİYEN AYAKKABILARI ONARIYOR

Şehrin kalabalığı içinde, yalnızca 20 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları yeniden hayata döndüren Yılmazcan, ustaların birer birer mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi sebebiyle kendisini son kale olarak görüyor. Fabrikasyon üretimin artmasıyla ayakkabı tamirciliğine olan ilginin giderek azaldığını belirten Yılmazcan, gelişen teknolojiyle birlikte fabrikasyona direnmeye çalışıyor.

Geçimini tamir yaparak sağlayan 3 çocuk babası Yılmazcan, şöyle konuştu:

"1956 yılında çıraklığa başladım, askerden geldikten sonra 1966-1969 yılları arasında dükkan açtım. İflas ettikten sonra uzun bir süre ara verdim. 1982 yılında tekrar başladım bu mesleğe ve hala devam ediyorum. Tamirat işi çok basitleşti eskiden böyle değildi, tamir edildiği zaman yeni alınmış gibi olurdu. Şimdi ise ilaçla yapıştırılıyor, elde dikim yok hepsi makinede oluyor ve basitleşti. 4 çırak yetiştirdim onlarda askerliğini yatıktan sonra fabrikaya girdiler. Bizim meslek öldü artık, hep hazıra döndü iş."