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 | Emir Yücel

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla başlattıkları operasyonlarda, Lidya, Roma, Bizans, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 2 bin 922 tarihi eseri ele geçirdi. Operasyonlarda, Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu'da Anzak askerlerine ait eserleri toplamış olan Avustralya uyruklu bir kaçakçı da dahil olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar, kiliselerde kullanılan ikonalar ve Milli Mücadele Dönemi'ne ait objeler yer alıyor. Bu eserler, halkın ziyaretine sunulmak üzere müzelere teslim edilecek.

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Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 14:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, Kadıköy, Fatih ve İstanbul Havalimanı'nda 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlar biri Avusturalya uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen ve M.Ö. 7'nci yüzyıla tarihlenen sikkelerin de içinde yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam bin 143 sikke ele geçirildi.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon

PADİŞAH FERMANI BULUNDU!

17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlarla birlikte, aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu 1671 obje bulundu.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon

Bu belgeler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da yer aldığı belirtildi.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon


Ayrıca, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu ve Gelibolu Yarımadası'ndaki kazılardan çıkarıldığı değerlendirilen 108 eser ve obje de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon


Ele geçirilen eserlerin, halkın ziyaretine sunulmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.

Sultan Abdülhamid'in fermanını çaldılar! İstanbul Havalimanı'nda tarihi operasyon


Operasyon sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Avusturalya uyruklu tarihi eser kaçakçısının, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında Osmanlı'ya karşı savaşan Anzak'lara ait olduğu gerekçesi ile Gelibolu'da topladığı eserleri yurt dışına çıkarmak istediği anlaşıldı.

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#Kültür - Sanat
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