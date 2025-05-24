Motosikletler çarpıştı yaşlı adam ağır yaralandı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza yaşandı. Ana yolda seyir halde ilerleyen motosiklet, ara yoldan gelen başka motosikletle çarpıştı. Kazada yere düşen 72 yaşındaki M.Y. isimli şahıs ağır yaralandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasını yere çarpmasıyla beyin kanaması geçiren yaşlı adam, yoğum bakımda tedavisi sürüyor.
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