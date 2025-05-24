Çaldığı bisikleti beğenmedi, bırakıp motosikleti götürdü

Denizli'de gece saatlerinde bir hırsız, çaldığı bisiklet ile yolda giderken park halindeki motosikleti fark etti. Daha sonra çaldığı bisikleti bırakıp motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken sabah uyanan M. Serhat U. aracına binmek için çıktığında motosikletinin olmadığını fark etti. Motosiklet sahibi M. Serhat U. , bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.