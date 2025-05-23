Bu kadarına da pes! Hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermedi

İstanbul Kadıköy’de hastane bahçesinde hasta taşıyan bir ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu tepki çeken olay, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Acil bir hasta taşıyan ambulans, karşı yönden gelen otomobilden yol vermesini istedi. Ancak otomobil sürücüsü, tüm uyarılara rağmen geri çekilmedi. Görüntülerde, ambulansın sirenlerine ve sözlü uyarılarına rağmen otomobil sürücüsünün hareket etmemesi dikkat çekti.

