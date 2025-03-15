Onur Buldu, yakın dostu Şinasi Yurtsever'e böyle veda etti! '43 yıllık hayatımın en zor anı'

51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene birçok ünlü isim katılırken gözyaşları sel oldu. Onur Buldu, yakın dostuna veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, "43 yıllık hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Şinasi abiyi tanıyan herkes onun neşesine, hakkaniyetine hayran kalırdı. Hayatındaki insanlarla öyle ilgiliydi ki herkesin Çocuk adam' derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim" sözleriyle yakın dostuna veda etti.