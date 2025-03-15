Ahmet Kural, Şinasi Yurtsever'in cenazesinde ağlamaktan konuşamadı!

Kardeş payı dizisindeki 'Büyük Hilmi' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sanat dünyasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Yurtsever ile birlikte birçok projede birlikte yer alan Ahmet Kural ise arkadaşına gözyaşları içinde veda etti. Veda konuşması sırasında duygusallaşan Kural, gözyaşlarına boğulunca özür dileyerek sahneden indi.