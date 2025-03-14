Şinasi Yurtsever'in son sözleri ortaya çıktı: Ölüyor muyum?

İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek ve Yabancı Damat gibi birçok projede yer alan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever'in öldükten sonra ortaya çıkan bir videosu ise yürekleri dağladı.

Şinasi Yurtsever'in ölümünden sonra, ortaya çıkan son sözleri sosyal medyada gündem oldu. 2017 yılında bir programa konuk olan Yurtsever, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir cevap vermişti.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?' cevabını vererek yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Doğa Rutkay ısrarla Allah Korusun" derken Şinasi Yurtsever yaptığı esprilerle Rutkay'ı güldürmeye devam etti. Ünlü oyuncunun vefatının ardından gündem olan videodan sonra sevenleri yorum yağdırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Başkan Erdoğan da taziye mesajı yayınlayarak, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." sözlerini yazmıştı.