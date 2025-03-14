Şinasi Yurtsever'in dostları üzüntüye boğuldu! Ünlü isimlerden başsağlığı mesaj yağdı

Uzun süredir mide kanseri tedavisi gören oyuncu Şinasi Yurtseven dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever'in ölüm haberini alan dostları ve sevenleri üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, dün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre mide kanseri tedavisi gören oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyası ve oyuncunun sevenleri sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şinasi Yurtsever'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Sinem Ünsal

Şinasi Yurtsever ile birlikte de rol alan Sinem Ünsal sosyal medya hesabından "Hep güldürdün. Rahat uyu" yazdı.

Onur Buldu

Seninle uğraşmak ne güzeldi dayım… Seni çok seviyorum, tekrar görüşmek üzere…

Cem Yılmaz

"Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağolsun."

Burcu Biricik

Burcu Biricik, Şinasi Yurtsever'in fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm gerçekten" dedi.

İlker Aksum

Yabancı Damat dizisinde beraber rol aldığı Şinasi Yurtsever'in ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan İlker Aksum ise "Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim" dedi.

Halit Özgür Sarı