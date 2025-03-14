Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zafer Algöz'ün Şinasi Yurtsever pişmanlığı! Paylaşımını apar topar sildi

Dün akşam oyuncu Zafer Algöz yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kısa süre sonra paylaşımı silen Zafer Algöz'ün bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zafer Algöz'ün Şinasi Yurtsever pişmanlığı! Paylaşımını apar topar sildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:26

Uzun süredir gördüğü kanser tedavisini atlatan 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi ilk olarak yakın arkadaşı Zafer Algöz paylaştı. Zafer Algöz paylaşımını apar topar sildi. Şinasi Yurtsever'in annesinin oğlunun hem hastalığından hem de ölümünden haberdar olmadığı öğrenildi.

ZAFER ALGÖZ'ÜN ŞİNASİ YURTSEVER PİŞMANLIĞI

Annesi hastalığını bilmediği için Şinasi Yurtsever’in rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya‘nın da isteğiyle set arkadaşları dışında yakın çevresinden bile gizlendi. Dün sabah durumu ağırlaşan oyuncunun akşam üstü vefat haberini alan Zafer Algöz taziye mesajı yayınladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şinasi Yurtsever’in vefat haberini herkes Algöz’ün paylaşımından öğrendi. Ancak daha sonra usta aktör vefat paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Zafer Algöz konuyla ilgili, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı korkuttu: Helal olsun

Sıkça Sorulan Sorular

ŞİNASİ YURTSEVER KAÇ YAŞINDA?
16 Temmuz 197 Erzincan doğumlu Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
ETİKETLER
#ölüm
#kanser
#oyuncu
#zafer algöz
#Şinasi Yurtsever
#Taziye
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.