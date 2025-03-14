Zafer Algöz'ün Şinasi Yurtsever pişmanlığı! Paylaşımını apar topar sildi

Uzun süredir gördüğü kanser tedavisini atlatan 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi ilk olarak yakın arkadaşı Zafer Algöz paylaştı. Zafer Algöz paylaşımını apar topar sildi. Şinasi Yurtsever'in annesinin oğlunun hem hastalığından hem de ölümünden haberdar olmadığı öğrenildi.

ZAFER ALGÖZ'ÜN ŞİNASİ YURTSEVER PİŞMANLIĞI

Annesi hastalığını bilmediği için Şinasi Yurtsever’in rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya‘nın da isteğiyle set arkadaşları dışında yakın çevresinden bile gizlendi. Dün sabah durumu ağırlaşan oyuncunun akşam üstü vefat haberini alan Zafer Algöz taziye mesajı yayınladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şinasi Yurtsever’in vefat haberini herkes Algöz’ün paylaşımından öğrendi. Ancak daha sonra usta aktör vefat paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Zafer Algöz konuyla ilgili, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.