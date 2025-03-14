Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı korkuttu: Helal olsun

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, dün entübe edildi. Yakın dostları bir bir iyi dileklerini sosyal medyadan paylaşırken, Gonca Vuslateri'den de duygusal bir paylaşım geldi. Vuslateri "Hakkım helal olsun" dedi.

Yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, durumu kötüye gidince entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medyada annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak altına "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" dedi. Gonca Vuslateri'nin paylaşımı ise Tanyeli'nin sevenlerini korkuttu.

GONCA VUSLATERİ: HAKKIM HELAL OLSUN

Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gonca Vuslateri, "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" dedi.

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.