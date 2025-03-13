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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Oyuncu Şinası Yurtsever hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sevilen oyuncu Şinası Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Çok sayıda filmde oynayan Yurtsever'in vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu...

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Son dakika | Oyuncu Şinası Yurtsever hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 19:54

Son dakika haberine göre Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Şinası Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin..." ifadelerini kullandı.

Can Yılmaz da şu sözlerle acı haberi paylaştı:

"Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Yer aldığı komedi filmleri ile hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu.

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı.

Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi yapımlarla tanındı.
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