Selen Görgüzel yeni mesleğine başladı! Yakında ekranda olacak

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra kariyerine ağırlık veren Selen Görgüzel, yeni mesleğinde de ilk adımı attı. Müziğin yanı sıra oyunculuk yapamaya da başlayan oyuncu, yakında ekranlarda olacak.

Deli Duran, Oğlum İçin ve O Hayat Benim gibi dizlerde rol alan Selen Görgüzel uzun süredir müzik kariyerine ağırlık verdi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra kariyerine odaklanan Selen Görgüzel takipçilerine yeni haberi paylaştı.

SELEN GÖRGÜZEL OYUNCULUĞA BAŞLADI

46 yaşındaki Selen Görgüzel, çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı bir sürprizle takipçilerini şaşırttı. Uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Görgüzel, yeni bir alana adım atarak oyunculuk mesleği için de kolları sıvadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerine başladığını duyurdu.

Selen Görgüzel, paylaştığı bir fotoğrafla oyunculuk kariyerine adım attığını duyurdu. Görgüzel, paylaşımında “Karşınızda oyuncu Selen! Çok yakında güzel sürprizlerle geliyor; heyecanlı, mutlu ve yeni bir Selen” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta TGRT Haber'e konuk olan Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile anılmak istemediğini belirterek, "Ben bir bireyim. Ben Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum" demişti. Yıllar sonra itirafta bulunan Selen Görgüzel, kardeşinden şiddet gördüğünü de itiraf etti.