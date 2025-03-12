Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selen Görgüzel yeni mesleğine başladı! Yakında ekranda olacak

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra kariyerine ağırlık veren Selen Görgüzel, yeni mesleğinde de ilk adımı attı. Müziğin yanı sıra oyunculuk yapamaya da başlayan oyuncu, yakında ekranlarda olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selen Görgüzel yeni mesleğine başladı! Yakında ekranda olacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:42

Deli Duran, Oğlum İçin ve O Hayat Benim gibi dizlerde rol alan Selen Görgüzel uzun süredir müzik kariyerine ağırlık verdi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra kariyerine odaklanan Selen Görgüzel takipçilerine yeni haberi paylaştı.

SELEN GÖRGÜZEL OYUNCULUĞA BAŞLADI

46 yaşındaki Selen Görgüzel, çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı bir sürprizle takipçilerini şaşırttı. Uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Görgüzel, yeni bir alana adım atarak oyunculuk mesleği için de kolları sıvadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerine başladığını duyurdu.

Selen Görgüzel, paylaştığı bir fotoğrafla oyunculuk kariyerine adım attığını duyurdu. Görgüzel, paylaşımında “Karşınızda oyuncu Selen! Çok yakında güzel sürprizlerle geliyor; heyecanlı, mutlu ve yeni bir Selen” ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel canlı yayında ilk defa açıkladı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta TGRT Haber'e konuk olan Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile anılmak istemediğini belirterek, "Ben bir bireyim. Ben Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum" demişti. Yıllar sonra itirafta bulunan Selen Görgüzel, kardeşinden şiddet gördüğünü de itiraf etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.