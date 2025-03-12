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 | Dilek Ulusan

Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından sevenlerinden dua istedi. Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren oyuncu bugün ameliyata alındı.

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Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:54

Önümüzdeki sezonda da devam edecek Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz haftalara talihsiz bir kaza yaşayarak kolunu kırdı. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan oyuncu, ameliyata alınacağını söyleyerek dua istedi.

FEYZA CİVELEK AMELİYATA ALINDI

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Sol Yanım gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirdi. 29 yaşındaki oyuncunun son paylaşımı ise sevenlerini endişelendirdi. Kolu kırılan oyuncu ameliyata alındı.

Hastane önünde fotoğraf paylaşan oyuncu takipçilerinden dua istedi. Hastane önünde paylaşım yapan Civelek "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.


PROGRAMDAKİ TAVIRLARINA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nunsunduğu programa konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek,“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımınakatıldı. Oyuncuların ismi okundukça suratını buruşturan Feyza Civelek'e eleştiri yağdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

FEYZA CİVELEK KİMDİR?
28 Nisan 1995 doğumlu Feyza Civelek, ilk olarak 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde rol aldı. Senarist Melis Civelek'in kızı olan Feyza, daha sonra Güllerin Savaşı ve Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol adı.
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