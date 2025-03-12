Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından sevenlerinden dua istedi. Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren oyuncu bugün ameliyata alındı.
Önümüzdeki sezonda da devam edecek Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz haftalara talihsiz bir kaza yaşayarak kolunu kırdı. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan oyuncu, ameliyata alınacağını söyleyerek dua istedi.
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Sol Yanım gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirdi. 29 yaşındaki oyuncunun son paylaşımı ise sevenlerini endişelendirdi. Kolu kırılan oyuncu ameliyata alındı.
Hastane önünde fotoğraf paylaşan oyuncu takipçilerinden dua istedi. Hastane önünde paylaşım yapan Civelek "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nunsunduğu programa konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek,“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımınakatıldı. Oyuncuların ismi okundukça suratını buruşturan Feyza Civelek'e eleştiri yağdı.