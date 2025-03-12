Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!

Önümüzdeki sezonda da devam edecek Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz haftalara talihsiz bir kaza yaşayarak kolunu kırdı. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan oyuncu, ameliyata alınacağını söyleyerek dua istedi.

FEYZA CİVELEK AMELİYATA ALINDI

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Sol Yanım gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirdi. 29 yaşındaki oyuncunun son paylaşımı ise sevenlerini endişelendirdi. Kolu kırılan oyuncu ameliyata alındı.

Hastane önünde fotoğraf paylaşan oyuncu takipçilerinden dua istedi. Hastane önünde paylaşım yapan Civelek "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.



PROGRAMDAKİ TAVIRLARINA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nunsunduğu programa konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek,“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımınakatıldı. Oyuncuların ismi okundukça suratını buruşturan Feyza Civelek'e eleştiri yağdı.