Melek Mosso hastanelik oldu! Paylaştığı fotoğraf endişelendirdi: Nefes alamıyorum

Vazgeç Gönlüm, Vursalar Ölmem ve Keklik Gibi şarkıların sahibi Melek Mosso sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu. Vücudu kabaran şarkıcı soluğu hastanede aldı. Bir sürü ilaç alan şarkıcı "Nefes alamıyorum" dedi.

MELEK MOSSO HASTANELİK OLDU

Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter. Halıfleks vs olan odada uyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar neler yapıyor? Daha iyi çözümleri olan lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.

BALI BELLY'E YAKALANDI

Şarkıcının paylaştığı kare takipçilerini endişelendirdi. Vücudu kabaran şarkıcı daha sonra ise "Hem alerji oldum hem de Bali belly oldum. Nazar şov" notunu düştü. Şarkıcıya sevenlerinden ve yakınlarından geçmiş olsun mesajı yağdı.

Melek Mosso geçtğimiz haftalarda da boşanma iddialarına cevap vererek, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok.” dedi.