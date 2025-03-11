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 | Dilek Ulusan

Melek Mosso hastanelik oldu! Paylaştığı fotoğraf endişelendirdi: Nefes alamıyorum

Şarkıcı Melek Mosso eşiyle birlikte Bali'ye tatile gitti. Burada alerjisi tutan Melek Mosso hastanelik oldu. Son sağlık durumunu paylaşan şarkıcı paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini endişelendirdi.

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Melek Mosso hastanelik oldu! Paylaştığı fotoğraf endişelendirdi: Nefes alamıyorum
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 17:18

Vazgeç Gönlüm, Vursalar Ölmem ve Keklik Gibi şarkıların sahibi Melek Mosso sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu. Vücudu kabaran şarkıcı soluğu hastanede aldı. Bir sürü ilaç alan şarkıcı "Nefes alamıyorum" dedi.

MELEK MOSSO HASTANELİK OLDU

Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter. Halıfleks vs olan odada uyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar neler yapıyor? Daha iyi çözümleri olan lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.

BALI BELLY'E YAKALANDI

Şarkıcının paylaştığı kare takipçilerini endişelendirdi. Vücudu kabaran şarkıcı daha sonra ise "Hem alerji oldum hem de Bali belly oldum. Nazar şov" notunu düştü. Şarkıcıya sevenlerinden ve yakınlarından geçmiş olsun mesajı yağdı.

Melek Mosso geçtğimiz haftalarda da boşanma iddialarına cevap vererek, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok.” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

BALI BELLY NEDİR?
Bali Belly, Endonezya'nın Bali şehrini ziyaret eden turistlerin sıklıkla yaşadığı bir hastalıktır. Semptomları arasında ishal, mide krampları, mide bulantısı, kusma ve ateş bulunur.
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