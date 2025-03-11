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 | Dilek Ulusan

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya, eski sevgilisi tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre hayatta kalma mücadelesi verdi. Geçtiğimzi günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.

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Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:46

Katıldığı ses yarışmasının ardından eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, çok zorlu bir süreçler geçirdi. Fizik tedaviye başlayan Mutlu Kaya, evinde sık sık egzersiz yaptığı anları paylaşıp kimsenin pes etmemesini gerektiğini yazdı. Şarkı söylemeye de başlayan Mutlu Kaya geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan Mutlu Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi.

MUTLU KAYA'NIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Mutlu Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi. Son sağlık durumu merak edilen Mutlu Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi.

Hastaneden fotoğraf paylaşan Mutlu Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." Mutlu Kaya'nın bu süreçte ne yaşadığı ve son hali merak edildi. Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son haline yorum yağdı.

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