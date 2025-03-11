Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı!

Bir dönem oldukça popüler olan Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaşkınlığını gizleyemedi. Ece Erken yayın sırasında "Biz kandırma" diyerek şaka yapıldığını zannetti.

2000'li yıllarda seslendirdiği Köylü Güzeli şarkısı ile tanınan Hilal Cebeci, uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat tercih ediyor. Bir dönem açıklamalarıyla damga vuran Hilal Cebeci son haliyle gündeme geldi. Eski halinden eser kalmayan Cebeci, adeta bambaşka birine dönüştü.

ECE ERKEN'İN HİLAL CEBECİ ŞAŞKINLIĞI

"Köylü Güzeli", "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken gözlerine inanamadı. Ece Erken yayın sırasında "Biz kandırma" diyerek kamera arkasına sitem etti.

Hilal Cebeci'nin son hali ekrana getirilirken sunucu Ece Erken büyük bir şaşkınlık yaşadı. . Ancak Erken o pozları görünce gözlerine inanamadı. Ece Erken kamera arkasına seslenerek "Ben inanmıyorum ya Hilal değil bu bizi kandırma Yaşar ya! Yemin et! Böyle bir şey olamaz filtreden bence" dedi.

HİLAL CEBECİ KAÇ YAŞINDA

3 Temmuz 1976 doğumlu Hilal Cebeci, Türk şarkıcı, dizi ve sinema oyuncusudur. 2000'li yıllarda seslendirdiği Köylü Güzeli şarkısı ile tanınmıştır. Hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında müzik ödüllerinde ''En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı'' ödülünü kazanmıştır.