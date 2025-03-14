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 | Dilek Ulusan

Şinasi Yurtsever'in cenaze bilgileri belli oldu

Mide kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu.

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Şinasi Yurtsever'in cenaze bilgileri belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 17:32

Şinasi Yurtsever‘in dün gelen ani vefat haberiyle ailesi ve yakın dostları büyük üzüntü yaşadı. 51 yaşındaki Yurtsever, geçen yıl mide kanserine yakalanmış, tedavisi olumlu şekilde ilerlemiş, iş hayatına devam etmişti. 15 gün önce geçirdiği zatürre rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan oyuncudan dün acı haber geldi.

ŞİNASİ YURTSEVER'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şinasi Yurtsever‘in cenaze bilgileri belli oldu. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan oyuncu için önce saat 11.002’de Atatürk Kültür Merkezi‘nde veda töreni düzenlenecek. Ardından 13.20’de Barbaros Hayrettin Paşa Camisi‘nde kılınacak cenaze namazının ardından Yurtsever, Zincirlikuyu Mezarlığı‘nda son yolculuğuna uğurlanacak. Mekanı cennet olsun.

ŞİNASİ YURTSEVER FİLMLERİ, DİZİLERİ

16 Temmuz 1973 Erzincan doğumlu Şinasi Yurtsever, . Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı.

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