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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in ailesine olan öfkesi bitmiyor! "Başaramayacaksın"

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Mağdur olduğunu belirten Özcan Deniz, sosyal medya hesabından abisinin evini başına yıkmaya çalıştığını belirterek, "Başaramayacaksın" dedi.

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Özcan Deniz'in ailesine olan öfkesi bitmiyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:53

Annesi ve abisiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan Özcan Deniz, bugün ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” derken, abisinin elinden almak istediğini dile getiren Özcan Deniz, daha sonra ise sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

ÖZCAN DENİZ VERDİĞİ İFADEDE ABİSİNİ SUÇLADI

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Deniz, durumu savcılığa da anlattığını belirterek, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.

ÖZCAN DENİZ ABİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Özcan Deniz isminin yanına kardeş, abi ve evlat ifadelerine çarpı işareti eklerken, düşman ve rakip kelimelerine onay işaretini koyarak, "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip "Rakip" olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksın" dedi.

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