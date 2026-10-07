Pendik'te hafriyat kamyonu 6 katlı binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

İstanbul Pendik Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak’ta meydana gelen feci kazada, inşaat alanından hafriyat yükledikten sonra hareket eden kamyonun, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolü kayboldu. Hızla yokuş aşağı kayan kamyonu durduramayan sürücü araçtan atlarken, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 katlı bir binaya daldı. Binanın giriş katındaki dükkan ile 1. kattaki dairenin yatak odasında ağır hasar meydana gelirken, araçtan atlayarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan dehşet verici kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.