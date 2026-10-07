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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:35

Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 70 yaşındaki kadın, 8 yıldır örümcek ağları ve çöplerle dolu evde yaşıyordu. Koku şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı kadına yardım eli uzattı. Yaşlı kadın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılırken ekipler evden 6 kamyon çöp çıkardı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:35

Antalya'da Kepez Belediyesi ekipleri, Göçerler Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine 70 yaşındaki Ü.Y.'nin yaşadığı müstakil evde temizlik çalışması yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da Kepez Belediyesi ekipleri, Göçerler Mahallesi'nde 8 yıldır atık biriktiren 70 yaşındaki bir vatandaşın evinde temizlik çalışması yaptı.
Kepez Belediyesi ekipleri, Göçerler Mahallesi'nde 70 yaşındaki Ü.Y.'nin evinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşların yaklaşık 8 yıldır evin içinde ve bahçesinde atık biriktirdiğini belirttiği Ü.Y., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Temizlik çalışmasında evden 6 kamyon dolusu atık malzeme çıkarıldı.
Evin duvarlarını saran örümcek ağları ve biriken çöpler nedeniyle oluşan kirlilik temizlendi.
Temizlik sonrası evde kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacak ve yeni eşyalarla donatılacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

8 YILDIR BİRİKTİRİYORDU

Vatandaşların yaklaşık 8 yıldır evin içinde ve bahçesinde atık malzemeler biriktirdiğini belirttiği Ü.Y., çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı

6 KAMYON DOLUSU ATIK MALZEME ÇIKARILDI

Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında evden 6 kamyon dolusu atık malzeme çıkarıldı. Evin duvarlarını saran örümcek ağları ve yıllardır biriktirilen çöpler nedeniyle oluşan kirlilik de ekipler tarafından temizlendi.

Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı

YENİLENECEK, EŞYALARLA DONATILACAK

70 yaşındaki Ü.Y.'ye ait ikamette yapılan temizlik çalışmasının ardından kapsamlı bir yenileme çalışması yapılarak yeni eşyalarla donatılacağı öğrenildi. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Zabıta Komiseri İbrahim Akdemir, "Mahalle muhtarı ve vatandaşların başvurusu ile burada yaşayan 70 yaşlarındaki yaşlı bir vatandaşın evinin içindeki yoğun koku ve uygun olmayan şartlarda yaşadığını tespit ettik. Belediye olarak evin içerisinde ve çevresinde genel temizlikler yapıldıktan sonra evin içerisinde tadilat, boya ve badanası yapılacak. İnce temizliğin ardından Kepez Belediyesi olarak evin içerisinde kullanılacak perde, koltuk, halı gibi eşyalarda da yardımcı olacağız. Kendisi şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Bizde evin çevresi ve içerisinde temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Görenleri şaşkına çeviren ev! Örümcek ağlarıyla kaplıydı: 6 kamyon çöp çıkarıldı

"ÖRÜMCEK AĞI TOPLAMIŞ, KOKUDAN GİRİLMİYORDU"

Mahalle sakinlerinden Cafer Çetin ise yaşlı kadının 8 yıla yakın zamandır topladığı atıkları evine doldurduğunu ve temizlik yapmadığını belirterek, "7-8 yıldır burada bu şekilde yaşıyor, durumu iyi değil. Belediye ve kaymakamlıktan topladığı yardımlarla yaşamaya çalışıyor. İçerisinin durumu berbat, örümcek ağı toplamış, kokudan girilmiyor. Komşuyuz, bende yardımcı olmaya destek çıkmaya çalışıyorum. Evi temizlemesi istendiğinde de sürekli bağırıyor herkese" ifadelerini kullandı.

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