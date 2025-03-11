Şanlıurfa’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna dönü

Şanlıurfa'nın Halfeti-Birecik yolunda hareket halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, olay karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Fatih E.’nin kullandığı 01 AHZ 401 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücünün durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ancak araç, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında zaman zaman yaşanan patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.