Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' diyen eylemci tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklara inen eylemcilerin provokasyonları devam ediyor. Eylemlere katılan Buse Gül Yılmaz isimli kullanıcı, canlı yayın açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Yılmaz, "Terörist Erdoğan" diye dakikalarca bağırdı ve hakaretlerine devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler dalga dalga büyüdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Yılmaz tutuklandı.