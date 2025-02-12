Şoke eden düzenek! Özel hazırladığı korseye neler sığdırdı

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Edirne'de bir şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparken beline sarılmış 40 adet cep telefonu ile yakayı ele verdi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir şahsın beline sarılı özel olarak hazırlanmış korse içerisinde 40 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

