SOLOTÜRK yine nefes kesti!

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında; Türk Hava Kuvvetlerinin gurur kaynağı SOLOTÜRK, etkileyici bir gösteri uçuşuna daha imza attı. Türk pilotlarının sergilediği üstün performansı izlemek isteyen binlerce öğrenci ve vatandaş alanda toplandı.

SOLOTÜRK gösterisine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ İHA Grup Komutanı Jandarma Albay Aşkın Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.