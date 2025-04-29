SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları KKTC semalarında gövde gösterisi yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında gökyüzünde adeta bir görsel şölen sundu. 1-4 Mayıs'ta Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek teknoloji ve havacılık festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteride, iki akrobasi timi saat 12.00'de KKTC sahil hattı boyunca selamlama uçuşu yaptı.
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Sıkça Sorulan Sorular
TEKNOFEST 2025 KKTC ne zaman?
TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs 2025 Perşembe – 4 Mayıs 2025 Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilecek.