SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları KKTC semalarında gövde gösterisi yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında gökyüzünde adeta bir görsel şölen sundu. 1-4 Mayıs'ta Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek teknoloji ve havacılık festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteride, iki akrobasi timi saat 12.00'de KKTC sahil hattı boyunca selamlama uçuşu yaptı.