Taksici, evine bıraktığı müşteriyi vurdu! Saldırı anı kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde bir taksici, evine bıraktığı yolcusuna kurşun yağdırdı. Taksinin bagajından eşyalarını alıp evine doğru ilerleyen yolcu S.G., taksi şoförünün silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan taksicinin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Saldırı anı ise bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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