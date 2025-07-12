Tartıştığı esnafa tepki göstermek istedi, müşteriler hedef oldu

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde, bir kadın ile apartmanın alt katında bulunan kıraathane sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. İddialara göre, 17 Haziran'da L.Y. isimli kadın, aralarında bir süredir sorun yaşadığı kıraathane işletmecisi E.Y.'ye tepki göstermek amacıyla evindeki çöpleri balkondan aşağı fırlattı.

ÇÖPLER MÜŞTERİLERE İSABET ETTİ

Çöpler, o sırada kıraathane önünde oturan müşterilerin üzerine isabet etti. Yaşananlar çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi. Bu durumun haftada bir gün tekrarlandığını iddia edildi. İşletme sahibi E.Y.'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.