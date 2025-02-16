Tek kelimeyle vicdansızlık... İple ayaklarını bağladığı köpeği çöpe attı

Denizli’nin Çivril ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çetin Orhan isimli vatandaş, çöp atmak için sokak üzerindeki çöp konteynerine gittiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Çetin Orhan, çöp konteyneri içerisinde ayakları bağlanmış halde bir köpek buldu. Köpeği konteynerden çıkartarak önce evine götüren ardından veterineri arayarak sağlık kontrolü yaptıran Orhan, daha sonra köpeği konteynere atan kişi veya kişileri bulmak istedi.

ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞTI...

Köpeği bulan vatandaş güvenlik kameralarını incelediği sırada kimliği belirsiz bir kadının köpeği konteynerin içine attığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde kadının omzunda taşıdığı çöp kovasıyla köpeği getirdiği, ardından çöp konteynerinin içine attığı görülüyor. Daha sonra kimliği belirsiz kadının arkasını dönerek gitmesi vicdanları sızlattı. Ayakları bağlanan köpeğin bir süre çöp konteynerinden çıkmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.