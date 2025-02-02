Denizli'de 7 katlı binada yangın! Mahsur kalanları kurtarmak için ekipler seferber oldu

02 Şubat 2025 20:27 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 20:55

Denizli'de 7 katlı bir binada yangın çıktı. Dumanların yükseldiği binada mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri binada kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Türkiye Bolu'da yaşanan otel yangını faciasının şokunu yaşarken, Denizli'den gelen bir yangın haberi yürekleri ağza getirdi. Pamukkale ilçesindeki bir binada yangın çıktı.

7 KATLI BİNADA YANGIN

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İÇERİDE MAHSUR KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

İTFAİYE TEK TEK ULAŞTI

Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla dairelerin pencerelerine kadar tek tek ulaşarak tahliyeleri gerçekleştiriyor.

KURTARILANLARA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Binadan tahliye edilen vatandaşlar, tedavilerinin yapılması için sağlık ediplerine teslim ediliyor. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği yangında dumanların boşaltılması için de ekipler büyük bir özveriyle mücadele veriyor.

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