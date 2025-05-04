TEKNOFEST 2025 finalinde nefes kesen gösteri: Türk Yıldızları sahnede
Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi olan Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC 2025 kapanış töreni kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenleri hayran bıraktı.
TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ayağı, 4 Mayıs'ta (bugün) başkent Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanı'nda yapılan törenle sona erdi. KKTC semalarında etkileyici manevralar ve senkronize hareketler yapan Türk Yıldızları, izleyenleri mest etti.
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Sıkça Sorulan Sorular
TEKNOFEST KKTC ne zaman?
TEKNOFEST KKTC 2025, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen ayağı olup, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle organize edildi.