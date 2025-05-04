TEKNOFEST 2025 finalinde nefes kesen gösteri: Türk Yıldızları sahnede

TEKNOFEST KKTC ne zaman?

TEKNOFEST KKTC 2025, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen ayağı olup, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle organize edildi.