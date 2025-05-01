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 | Emir Yücel

TEKNOFEST KKTC başladı! Selçuk Bayraktar'dan net mesaj: Hedefimiz tam bağımsız Türk Dünyası

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025’in açılışını gerçekleştirdi. Bayraktar; Gençlerin teknoloji ve bilimle adil bir dünyanın tohumlarını ektiğini vurgularken, Kıbrıs’ı “Mavi Vatan’ın serhat noktası” ve “tarihin emaneti” olarak nitelendirdi. KKTC’yi Akdeniz’in teknoloji ve bilim üssü yapma çağrısında bulunan Bayraktar, hedeflerinin; ‘Teknolojide tam bağımsız bir Türkiye ve tam bağımsız Türk Dünyası’ olduğunu ifade etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:32

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC 2025'in açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bayraktar, "Kıbrıs, sadece bir kara parçası, bir ada değil; kalbimizin ritmi, tarihin emaneti, Mavi Vatan'ın serhat noktasıdır. Burası Rauf Denktaş'ın ‘haklı davamız' dediği, Dr. Fazıl Küçük'ün ‘varoluş kavgamız' diyerek ömrünü adadığı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) yiğit evlatlarının destan yazdığı aziz vatan toprağıdır. Bu kadim topraklar tarih boyunca her zorluğa rağmen umudu yaşatmıştır. Bu toprağın güzel insanları zorluklara rağmen her şafağa inançla uyanmıştır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

TEKNOFEST KKTC başladı! Selçuk Bayraktar'dan net mesaj: Hedefimiz tam bağımsız Türk Dünyası

"TEKNOLOJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, TAM BAĞIMSIZ TÜRK DÜNYASI"

Türkiye ile KKTC'nin aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Bu topraklar asla unutmadı. Hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini, her daim bizlere hatırlattı. Bugün, burada bir aradayız. Yalnız değiliz. Yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir. Bu güzel ada mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdü. Bugün mücahitlerin hatırasını, yüksek teknolojiyle taçlandırıyoruz. Bugün, bilim ve mühendislikle yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Kıbrıs'ın bağrında bir kez daha ilan ediyoruz: Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası" diye konuştu.

TEKNOFEST KKTC başladı! Selçuk Bayraktar'dan net mesaj: Hedefimiz tam bağımsız Türk Dünyası


KKTC'nin semalarında Akıncı, Bayraktar TB2, Anka, Hürkuş'un uçtuğunu yerde ise gençlerin projeleriyle göklere selam yolladığına vurgu yapan Bayraktar, "Burada geleceğe umutla bakmamızı sağlayan muazzam bir enerji görüyorum. Bu yıl TEKNOFEST KKTC'ye 15 bini aşkın takım, toplam 47 bin genç kardeşim başvuru yaptı. Bir milletin aklı, bir medeniyetin kalbi burada buluştu. Altı ana başlıkta, 13 farklı kategoride yarışan projelerle; gençlerimiz, sağlığa, tarıma, çevreye, enerjiye umut oluyor. Uçan araba simülasyonlarından, sosyal inovasyonlara, robotik sistemlerden deprem çözümlerine kadar, her alanda insanlığın yararına fikirler üretiyor. Bu gençler sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor. TEKNOFEST, rotasını kaybeden dünyaya yön veren bir harekettir. TEKNOFEST, adil bir dünyanın tohumudur" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİYİ ADALETİN VE MERHAMETİN GÜCÜ YAPACAK BİR DÜNYA KURULMALI"

Yeni dünyanın anahtarının yüksek teknoloji ve yapay zeka olduğunu kaydeden Bayraktar, "Yapay zeka doğru maksatla, etik değerlerle harmanlandığında, insanlığı çok daha iyi bir geleceğe taşıyabilir. Sağlıkta çığır açacak yenilikler, eğitimde fırsat eşitliği, hayatımızı kolaylaştıracak sayısız imkan, yapay zekayla mümkün olabilir. TEKNOFEST kuşağı olarak bizler, insanlığa nefes olacak teknolojiler için çalışıyoruz. Bilgiyi adaletle, gücü vicdanla yoğuruyoruz. TEKNOFEST işte bu vizyonun, bu umudun somutlaşmış halidir" şeklinde konuştu.
Bugün bir araya gelen gençlerin yapay zekayı yalnızca bir araç değil, insanı yücelten, adaleti büyüten bir yardımcı olarak gördüğünü söyleyen Bayraktar, "Sağlıkta, eğitimde, çevrede ve üretimde, insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler geliştiriyor. Değerli kardeşlerim, dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor. Bu karanlık, ancak hakikatin ışığıyla dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı. Pusulası vicdan olan yeni bir dünya. Kardeşlikle, sevgiyle, inançla dolu, daha adil bir dünya O dünyayı; medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler inşa edeceksiniz" dedi.

TEKNOFEST KKTC başladı! Selçuk Bayraktar'dan net mesaj: Hedefimiz tam bağımsız Türk Dünyası

"Bu meydan, kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği buluşma noktasıdır"

Teknolojiyi ayrıştırmak için değil, insanlığı buluşturmak için geliştirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Bir arada saygıyla yaşamanın yollarını arıyoruz. Kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği, bir başkasının ötekisi olamaz. Tam da bu nedenle birlik ruhunu güçlendirmeliyiz.
TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değil, milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. bu meydan KKTC'nin kalbinde, ‘bizim de bir sözümüz var' diyen bu toprağın evlatlarıyla hayat buluyor. İşte bu meydan, kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği, umudun, bilginin, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır" diye konuştu.
Gençlerin KKTC'nin geleceği olduğunu belirten Bayraktar, "Sizler, yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyi ve umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. KKTC artık sadece tarihi mücadelelerin değil, inanıyorum ki büyük hamlelerin de sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, Akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı. Biz diyoruz ki: Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim için, teknoloji için, üretmek için gelinmeli! Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler, mühendisler buraya, Lefkoşa'ya, Mağusa'ya, Güzelyurt'a gelmeli! Yeni fikirler burada doğmalı, AR-GE burada gelişmeli, dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı!" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KKTC başladı! Selçuk Bayraktar'dan net mesaj: Hedefimiz tam bağımsız Türk Dünyası

"KARDEŞ VATAN'I GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

KKTC'nin barışın adası olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Akdeniz'de huzu"run, güvenliğin ve kardeşliğin teminatıdır. Yeni bir çağ başlıyor! Artık bu adada refah rüzgârı esecek, özgürlük rüzgârı esecek, teknoloji rüzgârı esecek! ve biz bu yüzden buradayız! Bu rüzgarı birlikte estirmek için, kardeş Vatan'ı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız! Hayalleriniz burada hayat bulacak... Bilginizle, emeğinizle ve cesaretinizle, dünyayı değiştirmeye hazır mısınız?" şeklinde konuştu.

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