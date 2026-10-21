Tırdaki 1 ton şekeri mopede doldurup çaldılar

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli iki moped ile şeker çuvallarının yüklü olduğu park halindeki tırın yanına yaklaşan 3 kişi, tırın brandasını kesip açarak şeker çuvallarına ulaştı. Bir kişi dorsede yüklü şeker çuvallarını aşağıya uzatırken, diğer 2 kişi mopedin kasasına yükledi. Yaklaşık 8 çuval şeker yüklenen mopedin biri olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ikinci mopedi şekerle doldurdu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahısların rahatlığı dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların dorsede yüklü şeker çuvallarını çıkarması, çuvalları mopedlere yüklemesi, ilk mopedin olay yerinden ayrılması ve ikinci mopedin şeker çuvallarıyla doldurulması görülüyor. Sabah yola çıkmak için tırın yanına gelen sürücü ise brandanın kesildiğini fark ederek şekerlerin çalındığını anladı. Bunun üzerine durum polise bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.