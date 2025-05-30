Tonlarca mermer yola düştü! Facia son anda önlendi

Denizli’de seyir halindeki bir tırın dorsesinden dev bir mermer bloğu yola düştü. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü, tonlarca ağırlıktaki bloğun aniden önüne düşmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Sürücü, son anda yaptığı manevrayla mermer bloğuna çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

ANİ MANEVRA FACİAYI ENGELLEDİ

Olay, Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir mermer ocağından yüklediği mermer bloğunu taşıyan tır, seyir halinde ilerlerken, girdiği bir virajda dorsenin sallanması sonucu taşıdığı dev mermer bloğu kayarak yola düştü.

Mermer bloğunun düştüğü esnada karşı yönden gelen otomobil, tonlarca ağırlıktaki bloğa çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Otomobil sürücüsünün ani manevrası bir faciayı engelledi. Mermer bloğunun otomobilin önüne düşme anı araç kamerasına an ve an yansıdı. Facianın kıl payı atlatıldığı anlara ait görüntülerde, virajı dönen tırın dorsesinden mermer bloğun yola düştüğü ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.