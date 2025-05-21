Zirveye damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gel bir sarılayım' deyip kucakladı

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılandı. Oldukça samimi olan bu karşılamada Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Selamünaleyküm" diye karşıladı. Orbna ile kısa bir sohbetin ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aliyev'i görünce "Sarılayım sana. Gözün aydın. İkinci geldi, maşallah. Burada mı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in torununun dünyaya gelmesini tebrik etti.