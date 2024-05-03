Çaldıkları para kasasını gübre yığınlarının arasında sakladılar

03 May 2024 11:39 - Güncelleme : 03 May 2024 11:39

Şafak vakti 1 milyon TL'lik hırsızlık! O anlar kamerada

Şafak vakti 1 milyon TL'lik hırsızlık! O anlar kamerada

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, ev sahiplerinin düğüne gitmesini fırsat bilen hırsızlar merdiven dayayarak eve girdi. Evde bulunan ve içerisinde 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan 150 kilogram ağırlığındaki kasayı çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

UZUN SÜREN TAKİP SONRASI YAKALANDILAR!

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin araçlarını ve kimliklerini tespit etti. Sıkı bir takip ve izlemenin ardından şüphelilerden H.G ve B.A yakalandı. Çalınan kasanın bulunmasına yönelik arama başlatan ekipler, 150 kiloluk kasayı bir evin bahçesinde bulunan hayvan gübresi yığını arasında buldu. Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şüphelilerden biri yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.