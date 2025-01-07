Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı: Müdahaleyi bırakın

07 Ocak 2025 07:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:15

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonunun ardından şüphelilerin kan donduran ifadelerine ulaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede hemşire Bahar Kınık'ın, Halime Alkara bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ve 'müdahaleyi bırakın' sözleri yer aldı. İşte akılalmaz detaylar...

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç​ sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul​ Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 11 şüpheli tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. dalga operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüpheli Çorlu Reyap Hastanesi Başhekim'i İbrahim Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu.

Halime Alkara bebeğin öldüğü gün ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine İşi olduğunu kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini belirtti.

"MÜDAHALEYİ BIRAKIN"

Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime ve başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE GELMEYEN DOKTORA SİGARA MOLASINDA DEDİ

Bahar Kınık ifadesinin devamında, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim esnasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Bunu başhekim, başhemşire, mesul müdür Yaşar bey ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi" dedi.

İLAÇ SATIŞINDAN 370 BİN LİRA GELİR

Yenidoğan çetesinin en önemli gelir kaynaklarından olan ilaç satışından yüzbinlerce lira gelir elde etti. Şüpheli Meryem Küçükoğlu ile tutuklu sanık Hüseyin Gündüz arasındaki hesap hareketleri ise fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda hastaneye ait curosorf ilaçları kendisine satılması yönünde de tespitler olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Hüseyin Gündüz'ün 12 Kasım 2023 günü Meryem Küçükoğlu'na 370 bin 54 lira gönderdi. Meryem Küçükoğlu'nın gönderilen 370 bin lira dışında Hüseyin Gündüz ile 18 adet daha hesap hareketinin olduğu fezlekede yer alırken şüpheli Küçükoğlu bu hesap hareketlerini açıklayamadı.

Meryem Küçükoğlu ifadesinde Hüseyin Gündüz'ün evine temizliğe gittiğini ve bunun karşılığında bin lira aldığını iddia etmesine karşında hesabına gelen yüzlerce bin lirayı açıklayamadı.