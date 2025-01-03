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Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! Fezleke hazırlandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 16:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:31
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! Fezleke hazırlandı

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine olan Yenidoğan Çetesi'yle ilgili ikinci dalga operasyon yapılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeyi hazırladı.

BüyükçekmeceCumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından hazırlanan fezlekede aralarında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli​ için ceza istendi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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