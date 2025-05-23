1 milyar 785 milyon TL'lik vurgun yapan 4 ayrı çete çökertildi! 64 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Bakan Yerlikaya Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Antalya, Artvin, Adana ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları,

Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve Kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, Resmi belgede sahtecilik,

Rüşvet, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık,Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

1 MİLYAR 785 MİLYON TL'LİK VURGUN

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1925778187994186001