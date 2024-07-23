1 milyon avroluk vurgun! İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı

23 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:51

Fatih'te çalıştığı emlakçının 1 milyon avrosunu alıp kayıplara karışan M.E.Ç. yakayı ele verdi. Iğdır'dan İstanbul'a geleceği tespit edilen şüpheli İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te emlakçılık yapan B.B'nin (64), 4 Temmuz'da döviz bürosuna giderek dolara çevirmesi için çalışanına verdiği 1 milyon avro parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

DOLARA ÇEVİRDİĞİ PARALARLA KAÇTI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'nin (50) döviz bürosuna giderek dolara çevirdiği 1 milyon avroyu iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçtığını, zanlının izini kaybettirmek için bir süre sonra bu araçtan inip başka bir taksiye bindiğini belirledi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını sürdüren polis, olaydan iki hafta sonra uçakla Iğdır'dan İstanbul'a geleceğini tespit ettiği şüpheli M.E.Ç'yi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin 1 milyon avroyu döviz bürosuna getirerek dolara çevirdiği anlar ve olayın ardından kaçtığı sırada bindiği taksiden inip başka bir taksiye binmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kayda alındı.