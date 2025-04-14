'1 milyon Gazzeli Türkiye'ye geliyor' iddiasına yalanlama!

Emin Şirin'in sosyal medyada yaptığı 'Gazzelilerin Türkiye'ye gelmesi için sarayda hazırlıklar yapılıyor' açıklamasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin, Gazzelileri yurtlarından edecek herhangi bir tehcir planına dahil olması kesinlikle söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Eski AK Partili siyasetçi Emin Şirin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Şirin'in "Gazzelilerin Türkiye’ye göçmeleri için sarayda hazırlıklar yapılıyor . 1 milyon üstü Gazzeli”hicret “ edip Ege’nin iç bölgeleri ile orta Anadolu’da iskan edilecek. 10 milyar $’da göçmen kabul yardımı alınacakmış, sonra da Suriyelilerle beraber Filistinlerine de vatandaşlık verilip seçmen yapılacakmış" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, “Hazırlıklar yapılıyor: Gazzeliler 10 milyar dolar karşılığında Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiası doğru değildir.

Filistin halkının işgale karşı verdiği onurlu mücadeleyi destekleyen Türkiye'nin, Gazzelileri yurtlarından edecek herhangi bir tehcir planına dahil olması kesinlikle söz konusu değildir.

Son günlerde sıkça ortaya atılan, "Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Suriye veya Türkiye'ye yerleştirmek için çalıştığı" yönündeki iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

İsrail medyası tarafından ortaya atılan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar Merkezimizce daha önce de yalanlanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria’dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1911698468860473533