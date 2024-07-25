1 milyon liralık altını lokantada unuttular! Saatlerce yol gittikten sonra fark ettiler
Bolu'da depremzede aile yemek yedikleri lokantada tam 1 milyon 200 bin lira değerinde altının bulunduğu çantayı unuttu. Yolculuklarına devam eden aile çantayı unuttuklarını Ankara'ya varınca fark etti. Aile, lokanta çalışanları sayesinde altınlarına kavuştu.
Malatyalı depremzede bir aile, memleketlerine giderken Bolu'da mola verdi. Burada bulunan bir lokantada yemek yiyen aile, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altının bulunduğu çantayı unutup yolculuklarına devam etti.
Bu süre zarfında Ankara'ya varan aile, çantayı unuttuklarını fark ederek durumu polise bildirdi. Ankara ile Bolu emniyetinin devreye girmesiyle çanta sahibine ulaştırıldı.
"ALTIN DOLU ÇANTAYI GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİLER"
Lokanta çalışanı Yusuf Eren, "2 yetişkin 2 çocuk olmak üzere 4 kişiydiler. Yemeklerini yedikten sonra çantalarını unuttular. Farklı ilden geldikleri belliydi. Bizde çantayı kasaya bıraktık. Aradan geçen sürenin ardından iletişim numarası bulmak için çantaya baktık. Çantada siyah poşet vardı. Poşeti ben açmadım, bizim çalışan ablamıza söyledim. Onunla çantayı açtık ve bir sürü altın vardı. Durumu polise bildirdik. Polislerin devreye girmesiyle altınları sahibine ulaştırdık. Aile bize çok teşekkür etti. Bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk" dedi.