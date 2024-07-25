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1 milyon liralık altını lokantada unuttular! Saatlerce yol gittikten sonra fark ettiler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 13:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:21
1 milyon liralık altını lokantada unuttular! Saatlerce yol gittikten sonra fark ettiler

Bolu'da depremzede aile yemek yedikleri lokantada tam 1 milyon 200 bin lira değerinde altının bulunduğu çantayı unuttu. Yolculuklarına devam eden aile çantayı unuttuklarını Ankara'ya varınca fark etti. Aile, lokanta çalışanları sayesinde altınlarına kavuştu.

Malatyalı depremzede bir aile, memleketlerine giderken Bolu'da mola verdi. Burada bulunan bir lokantada yemek yiyen aile, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altının bulunduğu çantayı unutup yolculuklarına devam etti. 

 Bu süre zarfında Ankara'ya varan aile, çantayı unuttuklarını fark ederek durumu polise bildirdi. Ankara ile Bolu emniyetinin devreye girmesiyle çanta sahibine ulaştırıldı.

1 milyon liralık altını lokantada unuttular! Saatlerce yol gittikten sonra fark ettiler - 1. Resim

"ALTIN DOLU ÇANTAYI GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİLER"

Lokanta çalışanı Yusuf Eren, "2 yetişkin 2 çocuk olmak üzere 4 kişiydiler. Yemeklerini yedikten sonra çantalarını unuttular. Farklı ilden geldikleri belliydi. Bizde çantayı kasaya bıraktık. Aradan geçen sürenin ardından iletişim numarası bulmak için çantaya baktık. Çantada siyah poşet vardı. Poşeti ben açmadım, bizim çalışan ablamıza söyledim. Onunla çantayı açtık ve bir sürü altın vardı. Durumu polise bildirdik. Polislerin devreye girmesiyle altınları sahibine ulaştırdık. Aile bize çok teşekkür etti. Bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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