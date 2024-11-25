10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

25 Kasım 2024 17:54 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:55

Ankara'da geçtiğimiz 10 Kasım törenine katılmayan öğrencinin velisine tebligat gönderilerek gerekçe istendi. Aile çocuğunun grip geçirdiği için raporlu olduğunu belirtmişti. Törene katılmayan öğrenci için yazı gönderen müdür için suç duyurusu yapıldı.

MİT'in ilk personeli, Atatürk operasyonu ve Afrika! Gizli belgeler ilk kez açıklandı

MİT'in ilk personeli, Atatürk operasyonu ve Afrika! Gizli belgeler ilk kez açıklandı

Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında gündem olan ''Atatürk'' sohbeti! Fotoğrafını görünce dayanamadı: "Hala konuşuyorlar ya!"

Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında gündem olan ''Atatürk'' sohbeti! Fotoğrafını görünce dayanamadı: "Hala konuşuyorlar ya!"

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne grip olduğu için katılamayan bir öğrencinin velisine tebligat gönderildiği iddiası sonrası tepki yağdı. Lalahan Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel olarak okulda düzenlenen törene, grip nedeniyle katılamayan öğrenci doktora gitmişti. Ancak okul yönetimi, törene katılmayan öğrencinin annesi Semra Polat'a, çocuğunun katılmama gerekçesini sormak amacıyla bir tebligat gönderdi.

MÜDÜR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Tebligata tepki gösteren Polat, okul müdürüne karşı suç duyurusunda bulundu. Polat, müdürün tutumunu "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarına girecek bir davranış olarak nitelendirerek hukuki süreç başlattı.

Veli Polat, “Oğulcan'ım grip nedeniyle doktora gitti, 8-9 Kasım tarihleri için rapor verildi. Okul 10 Kasım'da anma töreni yapmış. Dün okul yönetimi oğlumla konuşmuş. Bugün de tarafıma bu evrak gönderildi” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir grup avukat, yapılan işlemin Anayasa'nın 6. ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu.