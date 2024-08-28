Yüz yılda bir çiçek açıyor! Bu bitkiyi koparan yandı: Cezası dudak uçuklatıyor

28 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:12

Bu iki çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyon lira

Bu iki çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyon lira

Türkiye’de sadece Spill Dağı’nda yetişen bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL!

Türkiye’de sadece Spill Dağı’nda yetişen bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL!

Aydın Söke'de rastlanan çiçeğin başında jandarma nöbet tutuyor. Doğanbey Eski Rum köyünde Türkiye'de nadir bulunan 'Agave' bitki türüne rastlandı. Jandarma ekipleri bitkinin koruma altına alınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE

Agave bitkisi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bir bitkidir. Bitkinin ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açtığı belirtiliyor.

2872 Sayılı Çevre Kanunu 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan 'Agave Bitkisi'ne zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.