11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun bir sürenin ardından memleketi Kayseri'de cenaze töreninde görüntülendi.

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HABERİN ÖZETİ 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül'ün Kayseri'deki cenaze törenine katıldı. Abdullah Gül'ün bir süredir rahatsızlığı bulunan 88 yaşındaki amcası Mustafa Gül vefat etti. Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı. Cenazede Gül ailesini yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar yalnız bırakmadı.

AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Gül, 88 yaşında vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenaze, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

HULUSİ AKAR DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.

Ayrıca Gül ailesini yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.