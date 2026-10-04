11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

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İstanbul
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun bir sürenin ardından memleketi Kayseri'de cenaze töreninde görüntülendi.
Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Gül, 88 yaşında vefat etti.
Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenaze, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.
Ayrıca Gül ailesini yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.