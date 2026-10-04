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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 03:58
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 04:00

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül 88 yaşında hayatını kaybetti. Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katılan Abdullah Gül, amcasını son yolculuğuna uğurladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 03:58
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 04:00

11. Cumhurbaşkanı uzun bir sürenin ardından memleketi 'de cenaze töreninde görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül'ün Kayseri'deki cenaze törenine katıldı.
Abdullah Gül'ün bir süredir rahatsızlığı bulunan 88 yaşındaki amcası Mustafa Gül vefat etti.
Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.
Cenazede Gül ailesini yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar yalnız bırakmadı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

AMCASI HAYATINI KAYBETTİ 

Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Gül, 88 yaşında vefat etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Camisi'ne getirildi. Cenaze, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

HULUSİ AKAR DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

Ayrıca Gül ailesini yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
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ETİKETLER
#kayseri
#hulusi akar
#abdullah gül
#Gökmen Çiçek
#Mustafa Gül
#Gündem
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